Москва, , 18:58 — REGNUM В рамках программы реновации жилищного фонда в Москве возводится 130 многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сейчас по программе возводится 130 жилых домов общей площадью 1,5 млн кв. метров», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, программа реновации реализуется во всех округах столицы. Кроме этого, на стадии проектирования находится еще 54 многоквартирных дома общей площадью 1,1 млн кв. метров.

Он отметил, что с момента действия программы реновации было построено 47 домов, из которых 43 переданы под переселение.

Как сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилищного фонда стартовала в Москве с 1 августа 2017 года. Она предполагает расселение 5173 домов, в которых располагается свыше 350 тыс. квартир.

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