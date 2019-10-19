Екатеринбург, , 18:49 — REGNUM Отсидевший в колонии за сдачу мажору свердловчанин Владислав Рябухин стал отцом. Об этом он написал в соцсетях.

Как пишут местные СМИ, роды были партнёрскими. Вместе со своей супругой молодой человек провёл в роддоме ночь и успел подержать на руках новорождённую дочь. Имя девочке уже придумано.

Как сообщало ИА REGNUM, дело Владислава Рябухина вызвало широкий резонанс. Летом 2017 года он вступился за девушку и дал сдачи мажору, с которым было ещё несколько крепких молодых людей. Последний был признан потерпевшим. Его здоровью оказался причинён тяжкий вред.

В 2018 году Рябухин был осуждён на 300 часов обязательных работ. Также суд обязал его уплатить «пострадавшему» 30 144,82 рубля в виде материального вреда, 200 тыс. морального ущерба и т.д.

Обвинение требовало более серьёзного наказания. При этом известные уральцы, в частности, депутат Госдумы Дмитрий Ионин, вступились за гражданина и требовали его оправдать. Тем не менее в облсуде приговор устоял и вступил в силу.

Однако затем выяснилось, что к исполнению Рябухиным наказания в виде обязательных работ к нему есть претензии. Летом суд заменил ему оставшуюся часть на 22 дня колонии-поселения. К настоящему времени гражданин уже отбыл положенный срок.

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