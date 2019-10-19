Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM Своими впечатлениями от путешествия в плацкартном вагоне поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск, поделилась журналистка из Финляндии Йенни Йесканен. Об этом сообщается в издании Helsingin Sanomat.

По словам журналистки, в начале пути ее поразил внешний облик ожидающих посадку в вагон возвращающихся после летнего отдыха российских пассажиров, которые были одеты в домашние костюмы и тапочки.

«Русские, которые обычно тщательно относятся к выбору нарядов, ходят по вагону в клетчатых тапочках и милых домашних костюмах», — написала она.

Йесканен сравнила плацкартный вагон с хостелом, который «разделен на девять «домиков» по шесть человек, но между отсеками нет дверей».

Путешественницу также заставила нервничать мысль о том, что она будет соседствовать в поездке с «любителями выпить». Однако, на ее удачу попутчиками оказались семьи с детьми и одинокие люди.

Отдельно она подчеркнула чрезмерный аппетит путешествующих жителей России, которые употребляют на завтрак «целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе».

Восхищение же финской гражданки вызвали удобства плацкартного вагона (кондиционер, два туалета, водонагреватель и пр.), а также вид из окна, открывающий великолепные северные пейзажи России.

«Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!» — отметила журналистка.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 октября 2019 года начнут ходить скоростные электропоезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное (Ленинградская область).

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