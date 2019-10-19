Салехард, , 18:30 — REGNUM По данным SMnews, в школе-интернате отдаленного села Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) работает приверженец саентологической церкви, который ведет с воспитанниками учреждения разговоры на религиозные темы. Напомним, отделения саентологической церкви были закрыты в ряде регионов России по решению суда. «Дежурный по режиму, так официально называется его должность, разговаривает с детьми на тему жизни после смерти», — пишет издание.

В департаменте образования ЯНАО изданию частично подтвердили данную информацию. Там отметили, что профессиональная деятельность дежурного по режиму «в рамках школы-интерната согласно должностному регламенту, не связана с педагогическим процессом и взаимодействием с воспитанниками учреждения. Сигналы о фактах воздействия на воспитанников… в начале месяца поступили в адрес руководства школы-интерната, по данным фактам начала служебная проверка. Делать выводы относительно характера воздействия и того, является ли мужчина приверженцем какой-либо религиозной организации, в настоящее время преждевременно».

SMnews сообщает, что сам мужчина не раз рассказывал о своей работе в церкви и у него даже есть запись в трудовой книжке о том, что он когда-то являлся её официальным сотрудником. Со ссылкой на сотрудников интерната издание намекает на сотрудничество предполагаемого саентолога с блогером-коммунистом Ейко Сэротэтто, который администрирует паблик «Голос Тундры». Пока «Голос Тундры» молчит о ситуации в школе-интернате, однако, как отмечает SMnews, «в комментариях к ранним записям паблика замечены рассылки от якобы представителей фонда «Молодежь за права человека», который является организацией саентологов и полностью финансируется ими».