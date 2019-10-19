Москва, , 17:31 — REGNUM Здание Национального космического центра на базе завода им. Хруничева, расположенного на западе Москвы, планируется построить в течение ближайших трех лет. Об этом 19 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток-1» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на текущий момент осуществляется возведение фундамента Национального космического центра согласно утвержденной концепции архитектурного облика будущего здания.

«Его площадь будет порядка 250 тыс. кв. метров, высота башни, которая станет доминантой комплекса, составит около 200 метров. Она будет выглядеть как трехгранная ракета, устремленная в небо», — отметил глава Стройкомплекса.

Общая площадь территории Национального космического центра составит 6,9 га, на ней будут располагаться главные профильные организации, конструкторские бюро, а также опытные производства госкорпорации «Роскосмос». Помимо Центра на территории завода им. Хруничева планируется построить технопарк и кластер авиационной промышленности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Национальный космический центр в Москве создается на территории завода имени Хруничева по поручению президента России Владимира Путина. Его строительство позволит дополнительно создать более 20 тыс. рабочих мест.

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