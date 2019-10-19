Москва, , 16:41 — REGNUM Тематический парк развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме Москвы планируется открыть в декабре 2019 года. Об этом 19 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Тематический парк развлечений «Остров Мечты». Проект Stroi.mos.ru

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, инвестор, осуществляющий строительство парка, готов будет сдать объект в декабре.

«Поэтому до конца года столицу ожидает очень серьезное событие — запуск крупнейшего тематического крытого парка «Остров Мечты» с мостом и улучшенной инфраструктурой», — заявил глава Стройкомплекса.

Он подчеркнул, что со стороны его ведомства выполнены все условия по обеспечению этого процесса. Так, были проведены работы по благоустройству набережной и на стадии завершения находится строительство через Москву-реку моста, который планируется сдать к концу этого года.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что, по оценке председателя совета директоров компании «Остров Мечты» Амирана Муцоева, строительство в Нагатинской пойме тематического парка аттракционов увеличит туристический поток в Москву на 16%.

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