Москва, , 16:31 — REGNUM По программе реновации жилищного фонда Москвы жители более 5 тыс. домов получат квартиры в течение ближайших 10−15 лет. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Депутат Московской городской думы Александр Козлов во время обсуждения проекта закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» также отметил, что заявленные показатели стабильного ввода жилья будут обеспечены за счет бюджетов программы реновации и Адресно-инвестиционной программы.

По его словам, особое внимание в рамках этих программ уделяется развитию социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктур территории Новой Москвы.

«Со стороны парламента будет обеспечен контроль строительства и развития социальной инфраструктуры новых территорий», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках реновации территории Мневниковской поймы в столице планируется возвести жилой квартал в ближайшие три года. Его строительство позволит ввести около 200 тыс. кв. метров жилых помещений, что позволит москвичам, попавшим под программу реновации города, получить порядка 30 тыс. квартир.

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