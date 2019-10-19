Москва, , 15:49 — REGNUM Правительство РФ поручило профильным министерствам провести в четырех регионах эксперимент по информированию граждан о положенных им мерах социальной поддержке, а потом распространить опыт на всю Россию. Решение было принято на заседании ИА REGNUM 17 октября.

Минтруду во главе с Максимом Топилиным, Минкомсвязи во главе с Константином Носковым и МЭР во главе с Максимом Орешкиным поручено провести в четырёх субъектах РФ в 2020 году эксперимент по созданию и организации функционирования системы предварительного информирования граждан о мерах социальной поддержки через единый контакт-центр. Предполагается, что работать он будет на основе формирования в Единой государственной информационной системе социального обеспечения персонифицированной информации о возникновении прав на получение мер социальной поддержки.

В планах правительства — обеспечить с 2022 года на всей территории Российской Федерации предварительное информирование граждан о предоставлении мер социальной поддержки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в РФ действует более 380 видов мер социальной поддержки, в том числе 44 вида — на федеральном уровне и 343 вида — на региональном и муниципальном уровнях.