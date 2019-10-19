Челябинск, , 14:42 — REGNUM В Челябинской области дорожные рабочие устраняют последствия снегопада, который выпал в ночь на 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Снег выпал во всех территориях региона. На внутриобластных дорогах работают 83 единицы техники.

В Челябинске уборку снега осуществляет 71 единица техники. Дорожники заявляют, что готовы к новым возможным осадкам.

Губернатор Алексей Текслер поручил подчинённым активизировать работу по уборке снега. На совещании 21 октября он потребует с них отчётов. С докладами выступят глава областного миндортранса Алексей Нечаев и руководители нескольких муниципалитетов.

Отметим, снегопады ранее были обещаны синоптиками. Также снег выпал в соседней Свердловской области.