Архангельск, , 13:42 — REGNUM В Архангельске готовится к закрытию одно из старейших учебных заведений — рыбопромышленный техникум, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последние несколько лет техникум является филиалом Мурманского государственного технического университета (МГТУ). Руководство вуза приняло решение закрыть филиал в разгар учебного процесса. Судьба более 500 студентов пока не решена — ученый совет университета направил обращение в Арктический морской институт имени В.И. Воронина с просьбой перевести студентов к ним.

Добавим, что в этом году техникуму исполнилось 80 лет.