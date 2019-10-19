Калуга, , 13:22 — REGNUM В Калужской области за 9 месяцев 2019 года криминалисты регионального следственного управления СК России 220 раз выезжали на места происшествий, провели более 500 допросов, приняли участие в производстве 400 следственных и процессуальных действий. При непосредственном участии криминалистов раскрыто 68 тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Оборудование криминалиста. Kaluga.sledcom.ru

В настоящее время в отделе криминалистики калужского следственного управления СК России трудится шесть следователей-криминалистов и три эксперта. Возглавляет отдел подполковник юстиции Сергей Кузнецов. В 2019 году криминалистами было раскрыто 39 преступлений прошлых лет, из которых: пять особо тяжких преступлений (два убийства, два факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, одно разбойное нападение); семь тяжких преступлений, а также преступления небольшой и средней тяжести.

Напомним, 19 октября 2019 года отмечается 65-я годовщина создания подразделений криминалистики в органах прокуратуры. На вооружении следователей-криминалистов в наши дни находится современная техника, которая позволяет найти следы преступлений спустя годы и десятилетия, обнаружить цифровые следы, когда преступление совершается с использованием сети Интернет. Передовое оборудование в руках профессиональных и опытных сотрудников решает с самые сложные задачи в борьбе с преступностью.

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