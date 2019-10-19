Москва, , 09:17 — REGNUM Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в скором времени документы на поверку счетчиков будут отменены и их заменят электронные записи в специальной базе ведомства. Об этом Абрамов рассказал в интервью «Российской газете».

Счетчики воды Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

Чиновник рассказал, что соответствующий законопроект, разработанный правительством, уже внесен на рассмотрение Государственной думой.

Абрамов пояснил, что в случае принятия законопроекта, юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. При этом бумажные свидетельства о поверке счетчиков могут быть выданы владельцу прибора по его желанию.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — рассказал глава Росстандарта.

Все это необходимо для борьбы с мошенниками. Сейчас участились случаи манипулирования сроками поверок. Кроме того, гражданам стали продавать фальшивые свидетельства.