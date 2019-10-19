Амстердам, , 08:35 — REGNUM 20 ноября 2019 г. сотрудники больниц по всей Голландии приостановят работу, за исключением срочных процедур. Это первая общенациональная больничная забастовка. Целью её является добиться более удовлетворительного коллективного договора. В забастовке будет участвовать около 200 тыс. медработников, занятых в 83 больницах.

Профсоюзы требуют увеличения зарплаты на 5%. Кроме того, они требуют дополнительной надбавки к зарплате для сотрудников, которых экстренно вызывают на сверхурочную работу. Профсоюзы также настаивают на мерах по облегчению перезагруженности медицинского персонала.

По мнению профсоюзов, выполнение этих требований необходимо чтобы дополнительно поощрить медицинской персонал и чтобы их работа оставалась привлекательной. Здравоохранение в Голландии очень страдает от нехватки рабочих рук и оттока персонала.

Переговоры о новом коллективном договоре между профсоюзами и Голландским объединением больниц (ГОБ) в июне завершились ничем. В ответ на это в июле начались акции протеста в отдельных больницах. Так, в операционных, родильных отделениях и отделах радиологии приостанавливалось выполнение несрочных процедур. Были отменены операции. В общей сложности эти акции затронули несколько тысячи сотрудников в 25 больницах. В сентябре ГОБ предложил профсоюзам увеличение зарплаты в 2020 и 2021 на 4% и увеличение надбавки с 1 января 2020. Однако профсоюза это предложение отвергли.

В конце августа ГОБ обратился с письмом к правительству. В этом письме больницы просили Министерство здравоохранения о выделении дополнительных 200 миллионов евро для повышения зарплат в голландских больницах. Министерство в ответ заявило что не намерено выделять такие средства.

По мнению ГОБ, больницы сами не могут оплатить рост зарплат, поскольку они подписали соглашение с правительством об уменьшении расходов в здравоохранении. Расходы больниц в будущем должны вырасти не более чем на 1,7%. Однако спрос на медицинскую помощь ежегодно растёт на 2,5%. Это ставит больницы перед финансовыми сложностями, которые не позволяют им оплачивать повышение зарплат.