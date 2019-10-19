Москва, , 08:25 — REGNUM Облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков ожидается в Москве на выходных, 19 и 20 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Днём 19 и 20 октября температура воздуха в Москве поднимется до +15…+17 градусов. Ночью похолодает до +9…+11 градусов. Осадков ни днём ни в ночные часы не ожидается.

Ветер будет дуть преимущественно южный и юго-западный, скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление днём составит 752 мм рт. ст., ночью 20 октября давление слегка понизится до 751 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом температурном рекорде для 17 октября в Москве. Он был зафиксирован на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция в городе и составил 18 градусов тепла.

Предыдущий рекорд для этого дня составлял +17,4 градуса и был зафиксирован в 1889 году.

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