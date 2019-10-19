Мехико, , 04:48 — REGNUM Власти Мексики назвали провалом операцию по задержанию сына мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также под прозвищем Коротышка, сообщает агентство Reuters.

«Она проводилась в спешке, последствия не были продуманы, наиболее рискованная часть операции не принималась в расчёт», — заявил министр обороны Мексики.

Агентство отмечает, что операция по задержанию Овидио Гусмана, вызвавшая массовую перестрелку в городе Кулиакан, вызвала шквал критики в адрес действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его обвиняли в неспособности обеспечить безопасность простых жителей. Тем не менее на критику Обрадор ответил, что его план по обеспечению общественной безопасности работает.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября мексиканские силовики задержали сына наркобарона Хоакина Гусмана Овидио, однако в ответ боевики наркокартеля окружили и атаковали правоохранителей. Завязалась масштабная перестрелка в городе Кулиакан, в результате чего силовики отпустили Гусмана на свободу.

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