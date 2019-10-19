Брюссель, , 03:49 — REGNUM Видео, на котором украинский истребитель Су-27 сдул людей во время разворота на авиашоу, появилось на YouTube.

Инцидент произошёл на Sanicole Airshow в Бельгии в минувшем месяце. Видеозапись же появилось в интернете 14 октября.

Напомним, на вооружении Украины, по состоянию на 2018 год, стояло порядка 33 Су-27 — советских многоцелевых всепогодных сверхзвуковых тяжёлых истребителей четвёртого поколения.

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