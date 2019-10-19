Исламабад, , 08:41 — REGNUM 18 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон покинули Пакистан спецбортом, вылетевшим с авиабазы Нур Хан, завершив свой насыщенный пятидневный тур по стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, венценосная чета выразила удовлетворение визитом в Пакистан. Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим». Инцидент в Лахоре (провинция Панджаб), когда самолет Герцога и Герцогини Кембриджских не смог взлететь из-за погодных условий, по-видимому, не испортил впечатления от знакомства со страной.

Незадолго до вылета принц Уильям и Кейт Миддлтон нанесли визит в Центр дрессировки собак Сухопутных войск Пакистана в Исламабаде. Великобритания оказывает поддержку центру, помогая в подготовке четвероногих друзей, обнаруживающих взрывные устройства.