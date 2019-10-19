Исламабад, , 08:40 — REGNUM 18 октября сотрудники пожарной службы пакистанского Карачи (провинция Синд) начали всеобщую забастовку, требуя своевременной выплаты заработной платы и специальной надбавки за риск.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, большая часть пожарных станций многомиллионного города объявила о забастовке до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Ранее мэр города Васим Ахтар заявил, что все пожарные бригады начнут в ближайшее время получать специальную надбавку за риск при ликвидации пожаров. Однако, пожарные не поверили обещанию главы города и решили показать на практике, что Карачи без них не обойтись.

Напомним, что «экономическая столица» Пакистана, Карачи, столкнулся с целым рядом проблем, в том числе с «мусорным кризисом»: огромные кучи мусора скопились в разных частях города, затрудняя проезд.