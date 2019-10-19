Манагуа , , 08:51 — REGNUM В ходе пресс-конференции представители Национальной полиции Никарагуа заявили, что в департаменте Карасо в ходе очередного рейда её сотрудники изъяли 52 кг кокаина и задержали двух человек, причастных к наркотрафику. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Задержанные в скором времени предстанут перед судом по обвинениям в участии в организованной преступности и сбыте наркотиков.

В полиции подчеркнули, что подобные рейды проводятся в рамках стратегии «Стена сдерживания» по искоренению наркотрафика в стране.