Тбилиси, , 01:06 — REGNUM Выставка конопли под названием Tbilisi CannaExpo 2019 пройдет 20 октября в Тбилиси, в парке под названием Дедаэна (Родной язык), передаёт 19 октября корреспондент ИА REGNUM.

Судя по распространяемой в соцсети Facebook информации, инициаторами проведения такой выставки выступили всё те же лидеры партии «Гирчи», которые в своё время выиграли судебный процесс и добились декриминализации потребления в Грузии марихуаны на законодательном уровне.

На выставке будет представлена произведённая из конопли продукция и связанные с её потреблением товары: гроу тенты, светильники, удобрения, принадлежности для курения, которые, как утверждают организаторы, находятся в легальном обращении.

Первая в Тбилиси выставка конопли откроется в 12 часов дня (время местное) и завершит работу в 20:00 часов того же дня. Соорганизаторами мероприятия «Гирчи» называет ещё 24 организации или группы, которые так или иначе связаны с потреблением конопли и её производных.

Напомним, в течение прошлого года в парламенте Грузии активно обсуждался подготовленный правительством (инициатором было МВД) законопроект, который предусматривал культивацию и экспорт конопли для медицинских и косметических целей.

Законопроект вызвал возмущение в грузинском обществе и протест со стороны патриархии, после чего авторы документа отозвали его из парламента.

Оппозиция и оппонирующие властям СМИ усматривали за планами культивации конопли интересы лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Своего положительного отношения к этой инициативе не скрывал и сам Иванишвили, который, как писали на основании кулуарных слухов грузинские СМИ, резко «пожурил» депутатов парламентского большинства за неспособность донести до коллег и населения все блага от разведения конопли.

В беседе со СМИ Иванишвили подтвердил, что одобрительно относился к этой идее, а также сообщил, что из-за её неосуществления бюджет Грузии потерял крупные доходы.

Читайте ранее в этом сюжете: Патриархия Грузии против легализации марихуаны в любых целях