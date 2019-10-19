Мехико, , 08:34 — REGNUM Адвокаты семьи наркоторговца Хоакина Гусмана поблагодарили президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора за то, что полиция отпустила сына преступника на свободу. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa.

В ходе пресс-конференции в Клубе журналистов Мехико адвокаты Хосе Гомес и Хуан Бадильо в присутствии семьи Гусман поблагодарило мексиканское правительство за то, что Овидио Гусман был допрошен «без применения пыток», а затем отпущен.

«Наш президент — гуманист, христианин, который в конце концов решил не причинять вреда Овидио, одному из сыновей Чапо», — приводит слова Гомеса агентство.