Рига, , 00:16 — REGNUM Общество «Золитуде. 21.11» 21 октября в Риге около здания на улице Балдонес 1а, проведёт акцию протеста, так как участники считают, что судебный процесс затягивается. Об этом сообщила представитель общества Регина Лочмеле-Лунева — пишет портал tvnet.lv.

1 ноября 2013 года, на этом месте, обрушился магазин Максима. В результате обрушения крыши погибли 54 человека, в том числе три спасателя, многие были серьёзно травмированы. Причиной трагедии стали технические ошибки допущенные при строительстве и проектирование здания. Общество «Золитуде. 21.11» рассчитывает увидеть на акции министра юстиции Латвии Яниса Борданса и представителей суда Пардаугавского района Риги.

Семь лет и шесть месяцев лишения свободы прокурор запросил для инженера строительству Ивара Сергета, строй инспектора Андриса Гулбиса, Мартина Драудиня — инспектора по надзору, архитектора Андриса Калинки и прораба Станислава Кумпина из компании Re&Re.

Пять лет тюрьмы прокуратура просит для сотрудника Рижского строительного управления Яниса Балодиса эксперта юридического отдела управления по надзору за строительством Марики Трейи и для заместителя начальника строй инспекции Айи Мельниковой. Такой же срок заключения затребован для старшего инспектора по защите труда предприятия Maxima Latvija Инны Шуваевой. К во всем обвиняемым просят применить запрет занимать аналогичные должности в течение пяти лет.

В части штрафов прокуратура ЛР поддерживает следующие требования: для архитектурного бюро Kubs, автора проекта здания, 200 минимальных зарплат. Сегодня это 430 евро в месяц. Компании CM Consulting, осуществлявшей надзор за строительством — 200 минимальных зарплат, строительной компании Re&Re — 6000 минимальных зарплат (2,58 млн евро), компании Maxima Latvija — 2000 минимальных зарплат (0,86 млн евро)

Основной претензией общества объединившего людей, чьи близкие пострадали во время этой аварии, является затягивание процесса. С середины сентября судья Дзинтарс Земитанс не назначил дату следующего судебного заседания. И главное, что сейчас, спустя почти шесть лет после самой большой в истории современной Латвии трагедии, дело рассматривается только в первой судебной инстанции.