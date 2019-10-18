Лос-Анджелес, США, , 22:05 — REGNUM Предстоящая игра «Проект А» (Project A) от компании Riot Games будет больше похожа на Counter-Strike, чем на Overwatch. Об этом 17 октября сообщил на своей странице в Twitter менеджер компании Грег Стрит, известный под ником Ghostcrawler.

https://twitter.com/Ghostcrawler/status/1184666737914064896

«Хотя мы гордимся сравнениями между «Проектом А» Riot и Overwatch, на самом деле они не в одном жанре. «Проект А» — это тактический шутер. Смертность высока, и ты не возрождаешься», — написал Стрит, добавив, что ключом к победе в будущей игре станут контроль карты и навыки стрельбы.

Один из подписчиков прямо спросил его о том, будет ли игра больше похожа на Counter-Strike, на что разработчик ответил: «Наверняка ближе к этому».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Riot Games анонсировала новую игру под названием «Проект А». Компания выложила в сеть первый трейлер предстоящего командного тактического шутера.

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