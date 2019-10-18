Мехико, , 21:38 — REGNUM Во время пресс-конференции президент Мексики Андрес Лопес Обрадор положительно оценил действия сотрудников полиции, накануне отпустивших сына наркоторговца Антонио «Чапо» Гусмана. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Глава государства подчеркнул, что отпустить задержанного Овидио Гусмана было необходимо «во имя избежания насилия, от которого могли пострадать простые граждане».

«Я призываю мексиканский народ верить нам. Между преступниками и властью проведена чёткая граница», — заверил сограждан Лопес Обрадор. Президент также подчеркнул, что правительство не состоит в сговоре с наркокартелями.

«Поимка преступника не может быть дороже человеческих жизней», — обосновал своё решение Лопес Обрадор.

Овидио Гусман был захвачен 17 октября в штате Синалоа в ходе ожесточённой перестрелки полиции с членами наркокартеля. После бандиты стали преследовать и обстреливать полицейский автомобиль с Гусманом. В сложившейся ситуации полицейские сочли необходимым отпустить Гусмана, чтобы остановить бой и не допустить гибель мирного населения.