, 21:25 — REGNUM Москва 20 октября салютует в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сегодня, 18 октября, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Салют будет дан 20 октября на Поклонной горе в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Салютовать будет 449-й салютный дивизион Западного военного округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Минобороны России проводит салюты в честь освобождения городов Советского Союза и Восточной Европы.

Салют в честь освобождения Белграда — завершающий в этом году. Ранее были даны салюты в честь освобождения от нацистов Риги, Таллина, Бухареста, Кишинева, Каунаса, Бреста, Вильнюса, Минска, Севастополя и Одессы.

В 2020 году будут даны шесть салютов — в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.