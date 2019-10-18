Ла-Пас, , 21:44 — REGNUM Заместитель министра гражданской безопасности Боливии Уильфредо Чавес заявил, что в день президентских выборов, 20 октября, общественный порядок по всей стране будут обеспечивать 20 тысяч полицейских. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Министр внутренних дел Карлос Ромеро, в свою очередь, рассказал, что изначально планировалось обойтись силами 17 тысяч полицейских, однако это число решено было увеличить для усиления безопасности.

«Мы принимаем различные меры для обеспечения общественного спокойствия, чтобы граждане смогли проголосовать в мирной обстановке», — обозначил министр.