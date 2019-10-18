Казань, , 20:36 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Татарии Гузель Удачина собирается посетить Набережные Челны. По данным пресс-службы омбудсмена, она проведет проверку после скандала с операцией «Быт», когда учителя приходить домой к ученикам проверять условия проживания.

Визит омбудсмена и соответствующая проверка намечены на 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после разлетевшегося по социальным сетям видео, когда педагоги пришли домой к одному из школьников, а их не пустили и достаточно агрессивно выпроводили.

Начальник управления образования города Рустем Хузин пояснял, что обследование жилищно-бытовых условий учащихся в рамках операции «Быт» проводится согласно плану профилактической работы школы.

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