Черкесск, , 20:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержан дезертир, покинувший военную часть в Чечне. Около месяца, с 24 сентября 2019 года, он находился в федеральном розыске, сообщили ИА REGNUM18 октября в пресс-службе МВД по республике.

Покинувший военную часть 23-летний военнослужащий оказался жителем поселка Водораздельный в КЧР. Он самовольно сбежал с места службы и ударился в бега. В розыск его объявил отдел МВД по Шалинскому району Чечни. Сбежавшего подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Самовольное оставление части или места службы».

К задержанному применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.