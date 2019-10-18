Копенгаген, , 21:32 — REGNUM Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе время от времени встречает таких людей, которые считают, что его эфиопское происхождение и темная кожа помогают лучше понять тонкости нынешней работы. Сам министр, однако, это отрицает.

«Ни условия, в которых я рос, ни мое воспитание не дают мне какого-либо дополнительного знания или представления о процессе интеграции или о работе с иностранцами. Я воспринимаю эти вещи так же, как и обычный датчанин», — заявил глава ведомства. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В действительности, Тесфайе обещал себе никогда не заниматься вопросами миграции и интеграции. «Я больше был заинтересован в рынке труда, в сфере образования, однако в итоге оказался на этом посту», — добавил политик. После своего назначения на должность главы интеграционного ведомства Тесфайе признался информационному агентству DR, что это вовсе не та работа, о которой он мечтал.