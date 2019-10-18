Копенгаген, , 21:20 — REGNUM Представители центра кибербезопасности военной разведки Дании заявили, что киберинфраструктура Дании может находиться под угрозой ввиду использования «слабых» паролей и невнимательного отношения к созданию новых кодов доступа.

«Проблема заключается в том, что при смене паролей мы используем похожие комбинации. Таким образом, защищенность всей нашей киберсистемы не только не улучшается, но даже ухудшается. Поэтому мы предлагаем изменить подход к созданию новых кодов доступа: сделать их более длинными», — заявил глава центра кибербезопасности Томас Лунж-Сёренсен. Помимо этого, по инициативе военной разведки будут созданы рекомендации для работников с сфере IT, для управленцев, компаний, организаций, а также для обычных граждан по созданию эффективных паролей. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что у Дании есть «потенциал к повышению собственной кибербезопасности». «Одной из проблем является склонность самих людей создавать простые пароли из-за страха их элементарно забыть. Было бы эффективней выбирать более сложные коды доступа», — добавила глава датского военного ведомства.