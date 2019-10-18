Суздаль, Владимирская область, 18 октября 2019, 20:24 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отчитался перед заместителем председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец о подготовке к празднованию тысячелетия города Суздаля. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
В Суздале в рамках подготовки к юбилею ввели в эксплуатацию котельную водозаборных сооружений, реконструировали водозаборные сооружений на улице Садовой и в парке им. 950-летия города, построили блочно-модульную котельную, заменили устаревшие светильник и организовали художественную подсветку трёх памятников архитектуры. Городской Центр культуры и досуга капитально отремонтировали, построили несколько спортивных площадок, на стадионе «Спартак» уложили искусственное покрытие, организовали раздевалки, реконструировали сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Некоторые проблемы в городе, по признанию чиновников, остаются нерешёнными: создание парковок, реконструкция объектов Ризоположенского монастыря и колокольни кремля, а также сохранение древних городских валов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках рабочей поездки Ольга Голодец также посетила место создания суздальского «Зарядья», но который город получил 50 миллионов рублей из федерального бюджета.
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