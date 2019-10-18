Суздаль, Владимирская область, , 20:24 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отчитался перед заместителем председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец о подготовке к празднованию тысячелетия города Суздаля. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Согласно Указу президента России Владимира Путина, 1000-летие Суздаля будет отмечаться в 2024 году. Эта дата — знаковая не только для Владимирского региона, но и для всей страны в целом. Концепция развития города содержит перечень ключевых мер по его преобразованию, которые направлены на повышение качества жизни горожан и комфорта пребывания туристов при сохранении особенностей города-музея», — заявила Ольга Голодец.

В Суздале в рамках подготовки к юбилею ввели в эксплуатацию котельную водозаборных сооружений, реконструировали водозаборные сооружений на улице Садовой и в парке им. 950-летия города, построили блочно-модульную котельную, заменили устаревшие светильник и организовали художественную подсветку трёх памятников архитектуры. Городской Центр культуры и досуга капитально отремонтировали, построили несколько спортивных площадок, на стадионе «Спартак» уложили искусственное покрытие, организовали раздевалки, реконструировали сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Некоторые проблемы в городе, по признанию чиновников, остаются нерешёнными: создание парковок, реконструкция объектов Ризоположенского монастыря и колокольни кремля, а также сохранение древних городских валов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках рабочей поездки Ольга Голодец также посетила место создания суздальского «Зарядья», но который город получил 50 миллионов рублей из федерального бюджета.

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