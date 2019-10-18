Анкара, , 21:34 — REGNUM Двенадцатилетние сирийские сестры-близнецы Ханде и Абир Алакиль, 6 лет назад потерявшие отца во время бомбардировок Алеппо и получившие убежище в Турции, написали для проводящих операцию «Источник мира» турецких военнослужащих наполненные словами благодарности письма.

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По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, девочки отдали письма отделу общественной охраны Управления безопасности Аданы. В них говорится: «Мы вас очень любим. Да прибудет с вами сила Всевышнего Аллаха. Таких богатырей, как вы, не сможет одолеть ни одна сила в мире. Вы наша надежда. Может, кто-то и пытается быть подобным вам, но им никогда не понять вашей храбрости. Турция надеется на вас. Будьте осторожны».

В письмах также сказано: «Я пишу вам потому, что вы сражаетесь за нас, нашу безопасность. Мы обязаны вам. И пусть враги знают, что турецкий солдат всегда силен и ни перед кем не склонится. Сколько вас ни благодари, этого все равно мало. Как прекрасны воспитавшие вас родители. Да хранит Аллах всех вас».

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