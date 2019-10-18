Ирвайн, США, , 20:18 — REGNUM Студия Obsidian Entertainment опубликовала финальный трейлер предстоящей игры The Outer Worlds. Ролик был выложен 18 октября на YouTube-канале компании.

В видео разработчики показывают весь тот огромный спектр возможностей, которые получит игрок, самостоятельно определяющий направление развития его собственной истории. В новой ролевой игре от создателей Fallout: New Vegas геймеры смогут быть героями, злодеями, торговцами или выполнять другие социальные (или асоциальные) роли.

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Релиз игры состоится 25 октября 2019 года на платформах ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее Obsidian Entertainment выложила на своём форуме минимальные и рекомендованные системные требования предстоящей игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы системные требования игры The Outer Worlds от Obsidian