Владимир, , 20:09 — REGNUM Музеи Владимирской области на протяжении последних пяти лет ежегодно посещают более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин на совещании с заместителем председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец, которое состоялось 18 сентября в Суздале.

«Показатель по увеличению количества посещений, который установлен национальным проектом «Культура», по итогам девяти месяцев текущего года перевыполнен на 20%. Музеи привлекли почти 1,4 миллиона человек. В следующем году на развитие музейного дела планируется направить 136 млн рублей», — заявил Сипягин.

Во Владимирской области действует два федеральных музея (Владимиро-Суздальский музей-заповедник и музей-заповедник «Александровская слобода»), три областных (Муромский историко-художественный музей, Гороховецкий историко-архитектурный музей и Центр пропаганды изобразительного искусства), 19 муниципальных музеев и около 20 частных. Сипягин заверил, что администрация региона поддерживает музейное дело и открыта для предложений по его развитию.

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