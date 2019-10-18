Суздаль, Владимирская область, , 20:02 — REGNUM Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец провела экспресс-совещание по проекту «Зарядье» в городе Суздале Владимирской области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, вице-премьер посетила место ведущихся работ.

Глава администрации Суздаля продемонстрировал проект реконструкции площади около Торговых рядов. Как уже сообщало ИА REGNUM, Суздаль выиграл федеральную субсидию на реализацию проекта «Зарядье» — 50 млн рублей, однако работы начались только осенью. Городские власти изначально представили на конкурс проект, стоящий в три раза больше призового фонда, и его пришлось корректировать. В итоге выполнение проекта оказалось под угрозой срыва.

Ольга Голодец заявила, что органам государственной власти, местного самоуправления, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и общественности нужно объединить силы, чтобы преобразить Суздаль к юбилею.

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