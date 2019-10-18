Грозный, , 20:01 — REGNUM Чиновники Чечни, которых якобы задержали и поместили в «секретные тюрьмы», дали опровержение этой информации. Так, по словам начальника Главного управления МЧС России по ЧР Руслана Яхьяева и руководителя службы обеспечения деятельности мировых судей Шамхана Денилханова, они находятся в настоящее время в отпуске.

Об этом они заявили в интервью ЧГТРК «Грозный». Оба чиновника подтвердили, что являются с первых дней членами команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Уже 19 лет мы верны этому пути, и любой здравомыслящий человек поймет, что это неправда» , — прокомментировали они информацию о своем якобы задержании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания. Сам чеченский лидер назвал их «тысячепроцентной ложью».

Читайте также: Кадыров о «чистках» чеченской элиты: «Эти выдумки зашкаливают»

Кадыров пообещал устроить личную жизнь журналиста «Новой газеты»