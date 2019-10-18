Грозный, , 19:46 — REGNUM В Чечне организована проверка по факту массовой гибели рыбы. Информация об этом была распространена в социальных сетях. Данный факт проверяется сотрудниками минприроды республики.

Установлено, что в пруду, находящемся на территории, прилегающей к Республиканской клинической больнице, в самом деле произошел массовый мор рыбы. Бригада специалистов устанавливает его причину.

«Сотрудники лаборатории министерства уже отобрали пробы воды и биоматериала погибших рыб, результаты которых и покажут причину произошедшего», — цитирует специалиста природоохранного ведомства ИА «Грозный-информ».