Челябинск, , 19:44 — REGNUM В Челябинской области выросло число заболевших внебольничной пневмонией. Рост является сезонным, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Только за неделю с 7 по 13 сентября медики заподозрили пневмонию в 666 случаях. Это на 4% больше такого же периода 2018 года. Показатель заболеваемости составляет 20,2 человека на 100 тыс.

Санврачи обеспокоены тем, что пневмонию заносят и в детские коллективы. По каждому такому случаю в образовательной организации проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинской области растёт уровень заболеваемости ОРВИ. Изменение этого показателя также является сезонным.

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