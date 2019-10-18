Челябинск, , 19:13 — REGNUM В Челябинской области с 7 по 13 октября официально зарегистрировали 20 754 случая заболевания ОРВИ. Это больше уровня предыдущей недели на 2%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 63 на 10 тыс. человек. При этом в целом количество заболевших находится на 16% ниже эпидпорога.

Вирус гриппа не выявлен. В основном граждан поражают вирусы парагриппа, а также адено‑ и риновирусы.

В Челябинске ОРВИ заболели 9690 человек. Показатель составляет 80,6 человек на 10 тысяч населения и соответствует положению дел на предшествующей неделе. Уровень заболеваемости находится ниже эпидпорога на 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Челябинской области от гриппа планируют привить 50% населения. К началу нынешней недели план был выполнен на 40%.