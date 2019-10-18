Москва, , 19:05 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») видит народосбережение в тенденции переезда из города в деревню, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

«Нужно поддержать появившуюся в хорошем смысле моду уезжать в сельскую местность, заводить фермерское хозяйство, работать на земле», — заявил Неверов в рамках XXIII Всемирного Русского Народного Собора.

При это он считает, что само понятие народосбережения настолько многогранное, что и решение этой важнейшей задачи не может быть односложным и очевидным.

«Важно, чтобы каждый принял свою обязанность беречь красоту божьего мира — нашей планеты», — рассуждает парламентарий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) выделил три фактора, от которых зависит народосбережение.

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