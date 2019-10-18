Нальчик, , 18:39 — REGNUM Число сотрудников МЧС Кабардино-Балкарии будет увеличено. Всего планируется принять на работу в спасательную службу 133 человека. Такие цифры привел 17 октября в ходе пресс-конференции глава управления Михаил Надежин.

«Группировка сил и средств, которая располагается на территории КБР в системе МЧС России, будет не просто не сокращена, а будет увеличена», — цитирует главу спасательного ведомства ТАСС.

По словам Надежина, в 2020 году будет принято на работу 120 сотрудников на усиление пожарной безопасности. Еще 13 человек будет принято для осуществления новых полномочий, возлагаемых на ведомство. В их числе глава ведомства назвал приемку и надзор за строящимися и вновь вводимыми в эксплуатацию зданиями и обеспечение системы предупреждения пожаров и пожарной профилактики.