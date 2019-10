Вашингтон, , 18:39 — REGNUM В США за последние 10 месяцев было продано более 15 млн консолей Nintendo Switch. Об этом 18 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В статистику вошли продажи как оригинальной Switch, выпущенной в 2017 году, так и новой Switch Lite. Издание отмечает, что всё это время это игровое устройство Nintendo лидировало на рынке, при этом его продажи относительно аналогичного периода 2018 года выросли на 20%.

По мненю автора статьи, такие результаты обусловлены тем, что платформа делала геймерам эксклюзивные предложения, в числе которых The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate и Fire Emblem: Three Houses.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на Nintendo Switch вышел хит 2015 года «Ведьмак 3: Дикая охота». Специально к дате её релиза студия CD Projekt RED выпустила новый трейлер.

