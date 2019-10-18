Москва, , 18:18 — REGNUM На территории Новодевичьего кладбища в Москве состоялось торжественное открытие памятника на могиле Николая Лаверова — выдающегося ученого и государственного деятеля, академика, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».

Николай Павлович Лаверов родился в крестьянской семье 12 января 1930 года в с. Пожарище Архангельской области. Отучившись в средней школе, окончил с отличием Кировский горно-химический техникум (ныне — Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета), затем — Московский институт цветных металлов и золота имени М. И. Калинина. В разные годы занимал руководящие посты в научных и государственных учреждениях, был членом многих общественных организаций. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАН, АН СССР, АН Киргизской ССР, автор и соавтор более 700 научных работ, в том числе 28 монографий. Он внес значительный вклад в создание минерально-сырьевой базы страны. Под его руководством созданы технологии разработки месторождений урана без контакта человека с урановой рудой. С 1989 года был председателем постоянной Комиссии по изучению Арктики, занимался исследованиями Земли из космоса.

В 1986 году Николай Павлович работал на месте аварии Чернобыльской АЭС, участвовал в разработке плана по эвакуации населения из региона, разработал план системы охлаждения и защиты днища разрушенного реактора. В 1988−89 годах возглавлял научную группу комиссии СССР по устранению последствий Спитакского землетрясения в Армянской ССР.

Деятельность Лаверова отмечена самыми высокими наградами, в том числе Большой золотой медалью им. Ломоносова, высшей наградой РАН. Николай Павлович полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Мастер спорта СССР по самбо, член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо. Умер Николай Лаверов 27 ноября 2016 года в возрасте 86 лет.

На открытии памятника собрались близкие и коллеги Николая Павловича: ученые, государственные служащие, работники промышленности, моряки, члены Поморского землячества.

«Николай Павлович Лаверов — сложная, многосторонняя личность. Люди, которые с ним работали, соприкасались с одной-двумя гранями его личности. А он был необъятен. Великий ученый, человек удивительных способностей, он мгновенно мог расположить к себе собеседника», — рассказал академик РАН, профессор физического факультета МГУ, академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН Александр Глико.

«Сегодня мы открываем памятник ученому — не побоюсь этого слова — планетарного масштаба, — сказал заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по связям с государственными органами Валерий Федоров. — Он многое сделал для нашей науки, обороноспособности Родины. Это навсегда останется с нами. Как написал в своей телеграмме с соболезнованиями Владимир Путин, «его научные разработки и пионерские исследования внесли огромный вклад в изучение и развитие минерально-сырьевой базы нашей страны, в решение важных вопросов в сфере энергетики, обороноспособности, экологии, безопасности жизнедеятельности».

Коллеги Лаверова перечисляли его заслуги из, казалось бы, абсолютно разных сфер: «отстоял группировку стратегических ядерных подводных лодок», «внес огромный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», «музей Вернадского существует благодаря его стараниям»…

«Лаверов — действительно великий человек! — говорит академик РАН, научный руководитель Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН Эрик Галимов. — Он стоит в ряду крупнейших личностей нашей страны. Здесь недалеко похоронен академик Владимир Вернадский. Если он предсказывал значение радиоктивности руд, то Лаверов это воплотил на практике. Снабжение страны урановым сырьем — это его заслуга!»

»Очень похож, — подметил Эрик Галимов, увидев памятник. — Выражение лица доброе и твёрдое, какое было присуще Николаю Павловичу».

В создании скульптурной композиции принимала активное участие семья Лаверова.

«Можно сказать, что этот памятник выстрадан нами, — говорит дочь Николая Лаверова Татьяна. — Мы передали много фотографий из семейных архивов, пересмотрели много проектов, потратили много сил на то, чтобы папа здесь оказался похож на себя».

«Мы хотели, чтоб он был в окружении того, что ему дорого, — поясняет вдова Валентина Лаверова. — Это трибуна, с которой он разговаривал с людьми, земля, горы. Конечно, нам хотелось, чтобы он был похож на себя. Кажется, нам это удалось».