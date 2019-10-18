Черкесск, , 18:03 — REGNUM Бывший исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов не признает вину в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в связях с экс-сенатором от республики Рауфом Арашуковым и оказании ему покровительства, благодаря чему тот смог избежать уголовной ответственности.

«Мне также вменяется в вину то, что я давал указания следователю, расследовавшему дело об убийстве Шебзухова (советника главы КЧР Фраля Шебзухова. — Ред. ИА REGNUM), не трогать Арашукова. Но в тот период времени я никакого отношения к расследованию дел не имел», — цитирует Булатова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Казбек Булатов был задержан в рамках расследования уголовного дела отца и сына Арашуковых. Его, а также начальника Центра противодействия экстремизму МВД КЧР подполковника Тимура Бетуганова и сотрудника СКР по КЧР Андрея Филиппова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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