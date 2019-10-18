Астрахань, , 18:02 — REGNUM В Астраханской области в 2019 году было возбуждено 92 уголовных дела о коррупционных преступлениях, 62 из них направлено в суд. Об этом сообщил руководитель следственного управления Астраханской области Ибрагим Могушков на совещании 17 октября.

Также за девять месяцев 2019 года было возбуждено восемь уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, всего в производстве следователей находилось 13 уголовных дел данной категории, в суд направлено шесть из них.

Сумма невыплаченной зарплаты составила около 8,5 миллиона рублей. 93% задолженностей уже погасили — работникам выплатили 7,9 миллиона рублей. Сумма арестованного имущества фигурантов дела составила более 10 миллионов рублей.

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