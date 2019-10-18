Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В ближайшее время России не стоит ждать реального запрета на пластиковые пакеты. Такой прогноз сделал депутат Законодательного Собрания Петербурга, член комисии по экологии Михаил Амосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пакеты (сс) ALTEREGOINTELIGENCIA

«Понятно, что это некоторая перспектива, человечество будет к этому двигаться, я уверен», — признал Амосов.

Напомним, Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства пластиковых пакетов вплоть до запрета. Минприроды поддерживает инициативу.

Амосов убежден, что во многих случаях пластиковые пакеты можно заменить бумажными, которые легко разлагаются и не так вредят при горении.

«Конечно, понятно, что сопротивление будет со стороны производителей», — признал депутат.

Тем не менее, движение в сторону запрета лишнего пластика будет, но небыстрое, полагает Амосов. Он напомнил, что в Евросоюзе уже введены некоторые ограничения по производству и использованию такой упаковки, но они пока «локальные».

«Собираются через какое-то время запретить пластиковые трубочки для коктейлей. Это какая-то экзотическая вещь», — сказал Амосов.

Заметим, в соседней с Россией Финляндии, например, разработали технологию по созданию стопроцентно картонного стакана для кофе без внутреннего пластикового напыления, мешающего разлагаться, ввиду запрета одноразовой пластиковой посуды.

Амосов предполагает, что в России потенциально могут ввести, например, частичное ограничение по использованию пакетов для торговых сетей, которые легко контролировать.

«Но то, что обсуждается — мой прогноз: это не состоится сейчас. Впрочем, многое зависит от наших соседей. Если в Западной Европе будут предприняты реальные шаги в законодательном плане на уровне Евросоюза, то, может быть, это произойдет и у нас. Так как организационные и технологические вещи по замене на бумагу или еще какие-то решения у нас будет легко внедрять. А сами мы, наверное, это не изобретем. Не такая у нас развитая управленческая культура», — считает Михаил Амосов.

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