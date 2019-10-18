Владикавказ, , 17:48 — REGNUM В Северной Осетии пытался покончить с собой 31-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. В настоящее время он находится в СИЗО. Факт попытки суицида в правоохранительных органах и управлении Федеральной службы исполнения наказания по региону не комментируют, пишет Obzor.io.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство 22-летней жительницы города Владикавказа было совершено 18 сентября. По подозрению в его совершении задержан и арестован 31-летний мужчина, который являлся бывшим мужем молодой женщины.

Как сообщили в правоохранительных органах, он пришел на работу к жертве и на почве ревности нанес ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась в больнице.

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