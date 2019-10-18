Волгоград, , 17:47 — REGNUM В Волгограде руководителя одного сельскохозяйственного предприятия признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 70 млн рублей. Кроме того, аграрий подделывал финансовые документы и пытался отсудить многомиллионную несуществующую задолженность, сообщили 18 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что коммерсант в 2014 — 2016 годах вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о закупке удобрений, запасных частей и горюче-смазочных материалов у двух подконтрольных ему фирм. Эти предприятия фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. По поддельным документам мужчина пытался через суд получить право на имущество строительной организации стоимостью порядка 17 млн рублей, а также взыскать с сельскохозяйственной фирмы несуществующую задолженность в сумме более 254 млн рублей.

Своей вины в преступлениях мужчина не признал. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.