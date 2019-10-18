Москва, , 17:43 — REGNUM Газопровод-связка между выходными газопроводами из ГРП «Южная ГС» и ГРП «Ленино-Дачное 1, 2» на юге Москвы введен в эксплуатацию. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Мосгаза.

Длина нового газопровода составила 1 километр. Объект финальным этапом формирования южного полукольца транспорта газа, опирающегося на два крупных головных источника газа в Южном и Юго-Восточном административных округах столицы: ГРП «Карачаровская ГС» и ГРП «Южная ГС». Это позволит значительно повысить надежность и маневренность газоснабжения столицы.

Генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев отметил, что закольцованность системы столичных газопроводов помогает сделать газоснабжение города бесперебойным. Благодаря таким объектам можно резервировать подачу газа из альтернативных источников.