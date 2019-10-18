Екатеринбург, , 17:36 — REGNUM В Екатеринбурге «оживят» заброшенное здание, где ранее размещалась больница скорой помощи. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Уралинформбюро».

Чиновник подтвердил, что здание в парке «Зелёная роща» превратят в жилые апартаменты, а окружающую территорию вокруг него благоустроят к 2023 году.

Первоначальный внешний вид больницы будет сохранён — здание является объектом культурного наследия, поэтому к реконструкции приступают не так быстро, как хотелось бы, уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, желание реконструировать заброшенную больницу свердловские власти изъявляли и ранее. Однако не было понятно, что будет размещено в восстановленном объекте.

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